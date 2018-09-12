الهلال الاحمر يشارك بفعاليات اليوم العالمي للعلاج الطبيعي

نايف السالم(صدى):

احتفى مركز الملك عبدالله بن عبدالعزيز لرعاية الأطفال ذوو القدرات الفائقة بجدة باليوم العالمي للعلاج الطبيعي ، بحضور مدير إدارة التأهيل بالشؤون الصحية بمحافظة جدة الدكتور محمد مجدي ومشاركة عدد من القطاعات الحكومية والصحية والمستشفيات وشركات المعدات الطبية ، وذلك بمقر المركز بجدة . صباح يوم الثلاثاء غرة شهر محرم 1440 احتفالاً لمدة يومين بمناسبة

وتم تنظيم فعاليات متنوعة بالمشاركة مع قطاعات مختلفة وعلى رأسها هيئة الهلال الأحمر السعودي بمحافظة جدة ،ممثلة بالتوعية والاعلام وإدارة التدريب والتطوع حيث أشرف على الركن الخاص الأستاذة هناء مسفر الشمراني وعدد من المتطوعين والمتطوعات .

وتضمن الركن وضع كراسات والوان للأطفال والتعريف بتطبيق (أسعفني)، وذلك عبر متاجر التطبيقات على الأجهزة الذكية التي تعمل على نظام تشغيل أبل (Los) والاندرويد (Android) وذلك استكمالاً للجهود المبذولة من قِبل الهيئة لتقديم أفضل الخدمات الإسعافية للمحتاجين لها، ولضمان سرعة الوصول للحالات الطارئة في حال الحاجة للخدمة الإسعافية.

وهدفت الهيئة توعية الزوار بخطورة التهور في القيادة وتعد مشكلة الحوادث المرورية من أهم وأخطر المشاكل التي تواجه المجتمعات ومتسبب الحوادث المرورية من إعاقة جسدية تصيب مستخدمي الطرق سائقين كانوا أم مشاة أو إصابة بشلل نصفي أو كامل الجسد نتيجة التعرض للحوادث المرورية وما قد يحدث من بعض الناس من تجمهر أثناء الحوادث وهذا يعيق ولا يليق فقد يؤخر تقديم الخدمة الإسعافية للمصابين مع ما قد ينتج من بعض الفضوليين من مخالفات غير مقبولة كالنقل الخاطئ للمصاب والذي قد يضاعف الإصابة وغير ذلك من بعض السلوكيات الخاطئة مما يعيق عمل الهلال الأحمر السعودي من أداء رسالته وإسعاف المصابين .

وضح ذلك مشرف التوعية والاعلام بهيئة الهلال الاحمر السعودي بمحافظة جدة عبدالله أحمد أبوزيد.