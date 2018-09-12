مركز أرامكو الطبي يوفر وظائف شاغرة

فاطمة المالكي(صدى):

كشف مركز جونز هوبكنز أرامكو الطبي (JHAH) بالمنطقة الشرقية، عن حاجته لشغل عدد من الوظائف الإدارية والفنية الشاغرة.

وأوضح أن الوظائف لحملة الثانوية العامة فما فوق، مشيرًا إلى أنها بمسمى (فني تصوير، ومساعد فصاد دم، ومحلل مساعد الأعمال).

وأضاف أن العمل سيكون بالمركز في (الظهران، والأحساء، ورأس تنورة، وبقيق).

وأشار إلى الوظائف هي :

1- فني تصوير (Imaging Technologist): 3 سنوات دبلوم أو درجة البكالوريوس في علم الأشعة.

2- مساعد فصاد دم (Associate Phlebotomist): شهادة الثانوية العامة أو ما يعادلها، يفضّل حصوله على دبلوم سنتين في التقنية الطبية.

3- محلل مساعد الأعمال- التخطيط (Associate Business Analyst- Planning): درجة البكالوريوس في مجال ذي صلة (إدارة الأعمال أو المحاسبة أو الإدارة أو الإحصاء).

ويمكن التقديم من خلال الرابط هنــــا .