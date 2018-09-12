بالصور.. البلطان لـ اللاعبين: يجب أن نعيد الشباب إلى سابق عهده

نواف السالم(صدى):

عقد رئيس نادي الشباب، خالد البلطان، مساء اليوم، اجتماعًا مع لاعبي الفريق والأجهزة الفنية والإدارية، قبل انطلاقة تدريبات اليوم الأربعاء.

وحثَّ ” البلطان ” اللاعبين على مضاعفة الجهد في الفترة المقبلة، وإعادة الشباب إلى مكانه الطبيعي في خارطة كرة القدم السعودية، مؤكدًا أنه بتكاتف وتظافر جهود الجميع، سيتمكن الشباب من العودة إلى سابق عهده.

كما طالب رئيس النادي، اللاعبين بتقديم كل ما لديهم في مباراة الفيحاء المقبلة ضمن الجولة الثانية من كأس دوري الأمير محمد بن سلمان، والعمل على العودة بالنقاط الثلاث، واعدًا اللاعبين بحل جميع المشاكل والعراقيل التي تواجههم في المرحلة المقبلة.

كما قدّم ” البلطان ” شكره لمدرب الفريق الشيد سوموديكا، مشددًا على أنه يعد إضافة كبيرة للفريق، مطالبًا اللاعبين بتطبيق كامل خططه وتوجيهاته لتحقيق الأفضل بالمستقبل.