آل الشيخ لـ العابد: لن نترك موهبة مثلك بعيدة عن الملعب

طلال الغامدي(صدى):

نشر المستشار ” تركي آل الشيخ ” رئيس الهيئة العامة للرياضة، اليوم الأربعاء، تغريدة عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، يرد فيها على لاعب نادي الهلال ” نواف العابد ” قال فيها: ” نواف لن يجبرك أحد على ترك ناديك، ولن نترك موهبة مثلك بعيدة عن الملعب لأسباب غير مفهومة، أنت نجم والمنتخب بحاجة لخدماتك، سألتقيك حينما أعود ” .

وأضاف ” آل الشيخ ” خلال تغريدته، لابد أن يعرف جمهور الهلال أن ” العابد ” تحامل على إصابته من أجل الفريق في آسيا، وهذا أثر على فقدانه المشاركة في بطولة كأس العالم ” .

هذا وغرد اللاعب ” نواف العابد ” نجم المنتخب الوطني ونادي الهلال قائلًا ” خدمت الهلال، وقدمني للجمهور، ولن أنسى فضله، وسأكون مع أي قرار يخدم النادي ويحقق مصلحته قبل كل شيء ” .