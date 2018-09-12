حيلة أخيرة.. الحوثيون يرتكبون أعمالًا تخريبية في الكيلو 16 بالحديدة

فهمي محمد(صدى):

ارتكبت مليشيا الحوثي الإرهابية التابعة لإيران، أعمالًا تخريبية في منطقة الكيلو 16 بمحافظة الحديدة، وذلك لإعاقة تقدم قوات المقاومة اليمنية المشتركة.

ورصدت قوات التحالف العربي لدعم الشرعية باليمن، هذه الأعمال التي شملت زرع كميات كبيرة من الألغام الأرضية على الطريق الإستراتيجي الرابط بين صنعاء ومدينة الحديدة.

كما تضمنت الأعمال التخريبية إضرام النار في أعداد كبيرة من إطارات السيارات بالقرب من مستودعات تابعة لمنظمات إغاثية دولية، إضافة إلى تفجيرهم بوابة رئيسية تقع على طريق الكيلو 16 الذي يعد أهم منفذ تمر عبره التعزيزات العسكرية لمسلحي الحوثي.