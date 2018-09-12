مستشارة قانونية: قيادة السيارة أول شرط تضعه المرأة في عقد النكاح حاليًا

علي القحطاني (صدى):

أوضحت المحامية والمستشارة القانونية ديانا محمد حمادة، أن شرط قيادة المرأة للسيارة من أكثر الشروط التي توضع وتطلب في عقود الزواج في المملكة.

وقالت المحامية في برنامج ” صباح الخير يا عرب ” إنه من حق المرأة أن تضع أي شروط في عقد النكاح، ومن ضمنها شرط طلب الطلاق في حال الزواج عليها، مضيفة : هذا الشرط صحيح، ويمكن للمرأة وضعه وهي مطمئنة الضمير ومرتاحة البال.

وأكدت ” ديانا ” على أن التباين في اشتراط وجود الولي يعد أحد الأمور التي تؤخذ على العقد الشرعي، موضحة أنه لا يطبق في كل الدول، إذ ليست كل المذاهب تشترط الولي في عقد النكاح! ففي مصر وبلاد الشام لا تحتاج المرأة إلى ولي!.