العمل يعلق على شكوى فصل مواطن من وظيفته وحرمانه من مستحقاته

علي القحطاني(صدى):

أبدى مواطن استيائه لفصله من عمله وحرمانه من كامل مستحقاته من الشركة التي يعمل بها، وقدم شكوى لوزارة العمل لعدم رد الشركة عليه.

وقالت وزارة العمل عبر حساب خدمة العملاء تعليقا على شكوى المواطن : عزيزي العميل: لمعرفة حقوقك وواجباتك عليك زيارة موقع الثقافة العمالية ” عقد عمل – إنهاء العقد ” .

ورد المواطن على التغريد قائلا: ” أنا عارف حقي ما يحتاج أروح للموقع بس أريد أخذه من الشركة ” .

وتفاعلت وزارة العمل قائلة: ” بإمكانك تقديم شكوى من خلال مكتب العمل إدارة العلاقات العمالية ” .