” النيابة العامة ” توضح عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء حالات انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وعقوبتها، مؤكدة أنها من الجرائم المعلوماتية.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنها يتم انتهاك الحياة الخاصة من خلال بالتصوير أو نشر المعلومات الشخصية أو الأسرية، أوالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية.

وأضافت : وتعتبر جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.