” النيابة العامة ” توضح عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء حالات انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وعقوبتها، مؤكدة أنها من الجرائم المعلوماتية.
وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنها يتم انتهاك الحياة الخاصة من خلال بالتصوير أو نشر المعلومات الشخصية أو الأسرية، أوالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية.
وأضافت : وتعتبر جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.
alfahd42[ عدد التعليقات: 18670 ] نشر منذ 1 ساعة
حلو