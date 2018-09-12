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” النيابة العامة ” توضح عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة

” النيابة العامة ” توضح عقوبة انتهاك حرمة الحياة الخاصة
نايف السالم(صدى):

أوضحت النيابة العامة، اليوم الأربعاء حالات انتهاك حرمة الحياة الخاصة، وعقوبتها، مؤكدة أنها من الجرائم المعلوماتية.

وقالت النيابة عبر حسابها الرسمي على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” إنها يتم انتهاك الحياة الخاصة من خلال بالتصوير أو نشر المعلومات الشخصية أو الأسرية، أوالتشهير بالآخرين وإلحاق الضرر بهم، عبر وسائل التواصل الإجتماعي أو أي وسيلة تقنية.

وأضافت : وتعتبر جريمة معلوماتية يعاقب مرتكبها بالسجن مدة تصل سنة وبغرامة تصل خمسمائة ألف ريال.


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تعليق واحد

[ عدد التعليقات: 18670 ] نشر منذ 1 ساعة

حلو

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