بالفيديو.. طلعت حافظ يوضح أسباب ستحداث آلية الإقراض الجديدة

علي القحطاني(صدى):

كشف المتحدث الرسمي للبنوك السعودية، طلعت حافظ، أسباب استحداث آلية الإقراض الجديدة، مشيرًا إلى أنها جاءت لمستجدات في الوطن العربي.

وأوضح ” حافظ ” خلال لقائه ببرنامج ” معالي المواطن ” ، أن الآلية الجديدة تهدف إلى عدة أمور أهمها الشفافية والوضوح، وأن يكون هناك حماية للعملاء.

وأضاف أنه يجب إعطاء العميل المنتج الذي يحتاجه فعليًا، وليس إعطائه منتجات لا يحتاجها وقد تتسبب له في أزمات مستقبلًا.

من جانبه، قال الدكتور فيصل بن حماد، الاستشاري المالي والأستاذ الجامعي، أنه إذا لم تطرح البنوك حلولًا بديلة سيكون لآلية الإقراض الجديدة جوانب سلبية ونمو للسوق السوداء، مشيرًا إلى أنه لابد أن يكون هناك تنوع في الخدمات والأنشطة لأن الشخص تعود على الاستهلاك.

ماهو الدافع لإستحداث آلية الإقراض الجديدة؟

المتحدث الرسمي للبنوك السعودية يكشف عن الأسباب#معالي_المواطن pic.twitter.com/v61M6ar7bp — معالي المواطن (@Ma3alialMowaten) September 12, 2018