ضبط مقيم عربي يمارس أفعالاً غير أخلاقية عبر وسائل التواصل

نايف السالم(صدى):

تمكنت شرطة محافظة مهد الذهب، ممثلة بشعبة التحريات والبحث الجنائي، من القبض على صاحب معرف غير أخلاقي على برنامج التواصل الاجتماعي ” تويتر ” يدعو من خلاله إلى الرذيلة ويسعى لنشرها.

تفصيلا؛ أوضحت مصادر أن شعبة التحريات بالشرطة رصدت نشاط المعرف المنحل، وبعد تتبعه أسفرت الجهود عن ضبط من يديره.

واتضح أنه وافد من الجنسية اليمنية في العقد الثالث من العمر وقادمًا من محافظة جدة، بعد سماع أقوال المتهم، أقر بممارسته الأفعال غير الأخلاقية مقابل مبالغ مالية، وينشر مقاطع له عبر موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” .

وتم إحالت القضية إلى النيابة العامة بالمحافظة لاستكمال الإجراءات بحقه.