بالفيديو.. ” والد الطفل المتوفي فوق سطح مستشفى ” يكشف ملابسات الواقعة

عادل الحربي (صدى):

كشف والد الطفل المتوفي فوق سطح مستشفى في الرياض ” أحمد الداود ” ، تفاصيل اختفاء الطفل والعثور عليه متوفي في ظروف غامضة.

وقال والد الطفل خلال مشاركته في برنامج ” معالي المواطن ” اليوم الأربعاء، إن والدة الطفل توجهت للجهات المعنية بالمستشفى للبحث عن الطفل بعد اختفاءه مباشرة، ولكن كان هناك تقصير خلال البحث عنه.

وأضاف : وتم العثور عليه متوفي فوق سطح المستشفى في تمام الساعة 12 منتصف الليل أمس الثلاثاء، مؤكدًا على ضرورة غلق سطح المستشفى وتأمينه جيدًا وضرورة تواجد رجل أمن هناك حتى لايتعرض أي شخص لذلك.

ويذكر أنه تم العثور على طفل يبلغ 5 أعوام من العمر متوفاه فوق سطح مستشفى في الرياض، كان برفقة والدته في المستشفى، حيث تحقق شرطة الرياض في الواقعة مرجحة احتمال وجود شبهة جنائية ورائها، فيما تم عرضه على الطبيب الشرعي أمس الثلاثاء.