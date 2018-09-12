بلدية الشوقية الفرعية تزيل 65 هيكل وسيارة ومركبة تالفة

حسين العلي(صدى):

انطلاقاً من حرص أمانة العاصمة المقدسة وبلدياتها الفرعية في الحفاظ على جمالية البلد الحرام وبما يتناسب مع قدسية المكان وخلو أحيائه من أي مناظر تؤثر سلبياً على الجهود المبذولة وفي سبيل تحقيق ذلك فقد قامت بلدية الشوقية الفرعية تحت إشراف رئيسها المهندس ممدوح عراقي وبتنسيق مباشر مع الادارة العامة للمرور بالعاصمة المقدسة التي وفرت الآليات والمعدات المطلوبة بنقل ٦٥ هيكل وسيارة ومركبة تالفة من المنطقة الصناعية بحي العكيشية على مدار ثلاثة أيام ولا يزال العمل مستمراً لإزالة جميع ماهو مصدر للتلوث البصري .