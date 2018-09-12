الصحة: إجراءات نظامية تجاه عدد من المسئولين عن مخالفات مستشفى الليث العام

نايف السالم(صدى):

أعلنت ” صحة جدة ” ، اليوم الأربعاء، أن اللجنة التفتيشية التابعة لها، رصدت بعض المخالفات على أداء المقاول في واجباته المتعلقة بالنظافة والصيانة داخل مستشفى الليث العام، عقب الجولة التي شهدتها كافة الأقسام للتأكد من مستوى النظافة والصيانة بالمستشفى.

وأوصت ” اللجنة ” ، بالتعميد الفوري على حساب المقاول لإحدى الشركات المتخصصة وذات الكفاءة بأعمال الرش اللازمة لكافة مرافق المستشفى حسب الاشتراطات المعمول بها والتي تضمن الأجواء الصحية المناسبة.

وفرضت ” اللجنة ” ، غرامة مالية كشرط جزائي نظامي حيال المقاول حسب النظم المعمول بها، والإعفاء الفوري لمشرف الموقع التابع للمقاول، وعدم إلحاقه بالعمل في أي موقع من مواقع صحة جدة.

وأمرت ” اللجنة ” ، بتكليف فريق عمل من إدارة مكافحة العدوى ومراجعة كافة السياسات والإجراءات الخاصة بمكافحة العدوى والتأكد من تطبيقها على أرض الواقع وبشكل دقيق.

وطالبت ” اللجنة ” ، بإحالة المختصين من إدارة المستشفى للتحقيق واتخاذ الإجراءات النظامية حيال من يثبت تقصيره أو تهاونه في هذا الخصوص.