ضابط شرطة يتحرش بامرأة

لندن(صدى):

يواجه ضابط شرطة بريطاني، تهمة التحرش بامرأة بعدما شرب 16 زجاجة من البيرة خلال رحلة ليوم واحد، مع زملائه.

وقالت كونستابل رالف بينبريدج (41 عامًا) من هارتلبول، في الجلسة التأديبية، إن الضابط كان يحاول أن يعانق الضحية ويلمس أجزاء حساسة من جسدها في إحدى الحانات.

كما ذكرت الضحية المرأة في جلسة الاستماع إن الضابط لمسها عمدًا، فيما أخبرت سوزان موناغان، رئيسة الفريق المؤهلة قانونياً: ” إنه يمثل سوء سلوك جسيم ” ، وقد غادر الضابط جلسة الاستماع قبل اتخاذ قرار نهائي بشأن ما إذا كان ينبغي فصله.