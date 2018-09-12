مكافحة التبغ ترصد مخالفات وحيل المخالفين.. وإيقاع 300 ألف ريال غرامات

أبها(صدى):

ضبطت اللجنة الوطنية لمكافحة التبغ في منطقة عسير، عدد من المخالفات في مدينة أبها حيث تم إيقاع غرامات بلغت 60 ألف ريال بحق المخالفين، بالإضافة إلى مصادرة المضبوطات.

وتضمنت المخالفات في أبها الآتي: بيع مادة ” التنباك ” ، عدم وجود لوحات تحذيرية من الدخان، بيع سجائر مجهولة المصدر، عرض مباشر للسجائر، معاودة ارتكاب المخالفات التي سبق التحذير منها.

كما تم رصد مخالفات وتطبيق الأنظمة وتسجيل غرامات مالية بلغت 230 ألف ريال على المخالفين في محافظة خميس مشيط، وتضمنت المخالفات إعادة تصنيع مادة ” الشمة ” رغم منعه وتحذيره مسبقاً، وارتكاب المخالفات المحذر منها سابقًا.

وفي سراة عبيدة، تضمنت المخالفات: بيع الدخان بشكل ظاهر خلف البائع، والدعاية بطرق مباشرة وغير مباشرة لمنتجات الدخان، وبيع باكيتات دخان مخالفة للأنظمة المعمول بها، بالإضافة إلى عدم الالتزام بتركيب اللوحات التحذيرية، وتم تطبيق غرامات مالية بحق المخالفين وصلت إلى 25 ألف ريال.