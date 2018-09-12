بعد وفاة طفل فوق سطح مستشفى.. ” النمر ” يعلق على اصطحاب الأطفال إلى العيادات

علي القحطاني (صدى):

علق الدكتور خالد النمر، استشاري وأستاذ أمراض القلب وقسطرة الشرايين، اليوم الأربعاء، على اصطحاب الوالدين أطفالهم إلى المستشفيات وتركهم دون رعاية، بعد العثور على طفل متوفاه فوق سطح مستشفى بالرياض.

وقال النمر عبر حسابه على موقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، تصرف خاطئ، أن يأتي الأب والأم إلى المستشفى مع أطفالهم، ويتركونهم دون رعاية.

وأضاف : بعد اصطحاب الوالدين أبنائهما يصبح الوضع كالتالي: الأب في عيادة الأسنان، الأم في عيادة الباطنية، والأطفال يلعبون وحدهم في مصاعد المستشفى، وهناك موقفٌ مشهود.

ويذكر أنه تم العثور على طفل يبلغ 5 أعوام من العمر متوفاه فوق سطح مستشفى في الرياض، حيث كان برفقة والدته.

وتحقق شرطة الرياض في الواقعة مرجحة احتمال وجود شبهة جنائية ورائها، فيما تم عرضه على الطبيب الشرعي أمس الثلاثاء.