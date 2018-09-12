برشلونة يستعد لتجديد عقد مدافعه ” ألبا “

نواف السالم(صدى):

قالت وسائل إعلام إسبانية، اليوم الأربعاء، إن نادي ” برشلونة ” يستعد لتمديد عقد مدافعه ” جوردي ألبا ” خلال الفترة المقبلة، لينهي الجدل الذي دار حول مستقبل اللاعب مع الفريق الكاتالوني.

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، أن مدرب برشلونة ” إرنستو فالفيردي ” ، سيتحدث مع ” ألبا ” حول تجديد عقده خلال منتصف أكتوبر المقبل.

وأوضحت ” وسائل الإعلام ” ، أن فالفيردي سينتظر حتى هذا الموعد حتى لا يتشتت فكر اللاعب، إذ أن برشلونة سيخوض 7 مباريات خلال 23 يومًا فقط.

وأكدت ” وسائل الإعلام ” ، على أن المدافع الإسباني 29 عام، يريد تحسين عقده الذي سينتهي في صيف 2020، وأن النادي الكاتالوني سينفذ كافة مطالبه، لأنه هو الظهير الأيسر الوحيد في الفريق، بعد رحيل الفرنسي ” لوكاس دينيه ” .

وكشفت ” وسائل الإعلام ” ، أن ” ألبا ” يريد من برشلونة رفع راتبه السنوي، بما يتلائم مع رواتب بقية زملائه في الفريق.

والجدير بالذكر أن ” برشلونة ” اقترب مؤخرًا من تجديد عقد ” سيرجيو بوسكيتس ” بعد تلبية رغبة اللاعب في الوصول للمرتبة الثانية في الرواتب، ليكون بجانب ” لويس سواريز، وجيرارد بيكيه ” خلف ” ليونيل ميسي ” .