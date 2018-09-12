  • الأربعاء 12

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بالفيديو.. عمالة مخالفة يجمعون اللحوم الفاسدة من محرقة السلي لبيعها للمواطنين

بالفيديو.. عمالة مخالفة يجمعون اللحوم الفاسدة من محرقة السلي لبيعها للمواطنين

بالفيديو.. عمالة مخالفة يجمعون اللحوم الفاسدة من محرقة السلي لبيعها للمواطنين
حمود العنزي (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو يرصد عمالة مخالفة يتسللون لمحرقة السلي بمدينة الرياض و يجمعون منها اللحوم الفاسدة لبيعها علي المواطنين .

وأبان الفيديو مجموعات من العمالة مقسمين فيما بينهم، فالبعض يجمع كراتين اللحوم الفاسدة من محرقة السلي ويجهزها ، ويكون في انتظارهم سيارات لحملها، ويقوم البعض الاخر بنقلها الى تلك السيارات .

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي، وآثار انتقادات النشطاء وطالبوا بسرعة ضبط المخالفين و ضرورة التخلص الآمن من اللحوم الفاسدة.


الوسوم:

اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *