بالفيديو.. عمالة مخالفة يجمعون اللحوم الفاسدة من محرقة السلي لبيعها للمواطنين

حمود العنزي (صدى):

وثق مواطن مقطع فيديو يرصد عمالة مخالفة يتسللون لمحرقة السلي بمدينة الرياض و يجمعون منها اللحوم الفاسدة لبيعها علي المواطنين .

وأبان الفيديو مجموعات من العمالة مقسمين فيما بينهم، فالبعض يجمع كراتين اللحوم الفاسدة من محرقة السلي ويجهزها ، ويكون في انتظارهم سيارات لحملها، ويقوم البعض الاخر بنقلها الى تلك السيارات .

وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي، وآثار انتقادات النشطاء وطالبوا بسرعة ضبط المخالفين و ضرورة التخلص الآمن من اللحوم الفاسدة.