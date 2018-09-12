بالفيديو.. عمالة مخالفة يجمعون اللحوم الفاسدة من محرقة السلي لبيعها للمواطنين
وثق مواطن مقطع فيديو يرصد عمالة مخالفة يتسللون لمحرقة السلي بمدينة الرياض و يجمعون منها اللحوم الفاسدة لبيعها علي المواطنين .
وأبان الفيديو مجموعات من العمالة مقسمين فيما بينهم، فالبعض يجمع كراتين اللحوم الفاسدة من محرقة السلي ويجهزها ، ويكون في انتظارهم سيارات لحملها، ويقوم البعض الاخر بنقلها الى تلك السيارات .
وانتشر الفيديو على نطاق واسع بين مواقع التواصل الاجتماعي، وآثار انتقادات النشطاء وطالبوا بسرعة ضبط المخالفين و ضرورة التخلص الآمن من اللحوم الفاسدة.
♦وثق #مواطن مقطع #فيديو اليوم الاربعاء ١٤٤٠/١/٢ لعماله متخلفه يتسللون لمحرقة #السلي بمدينه #الرياض ويجمعون اللحوم الفاسده لبيعها على المواطنين . pic.twitter.com/zE4XULEOt7
— السعودية اليوم🇸🇦 (@alsaudi_today) September 12, 2018
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