” العسيري ” يقلد ياسر بن فهد الرشيدان رتبته الجديدة إلى عقيد

سعيد العجل(صدى):

قلد سعادة مساعد مدير الامن العام للامداد والتموين اللواء عبدالله عسيري بحضور العقيد صالح بن حسين الغامدي مدير شعبة تسجيل العهد المقدم ياسر بن فهد الرشيدان من الامداد والتموين رتبته الجديدة بعد صدور المرسوم الملكي الذي يقضي بترقيته إلى رتبة عقيد .

من جانبه عبر العقيد ياسر الرشيدان عن شكره وامتنانه لهذه الثقة الكريمه داعياً الله عز وجل أن يكون عند حسن الظن وأن يعينه على بذل المزيد لخدمة الدين ثم المليك والوطن ، مقدراً لسعادة مساعد مدير الامن العام للامداد والتموين تقليده رتبته الجديدة .