بايرن ميونخ يسعي لخطف ” فاسكيز ” من ريال مدريد

ماجد محمد(صدى):

يسعى فريق ” بايرن ميونخ ” الألماني، إلى تقوية مركزي الجناح بصفقة جديدة مع ريال مدريد الإسباني، محورها ” لوكاس فاسكيز ” ، في ظل غياب بدلاء للثنائي المخضرم ” فرانك ريبيري ” و ” آريين روبن ” ، بعد تغير وضعه في النادي ” الملكي ” مع وصول المدرب ” جولين لوبيتيغي ” خلفًا لزين الدين زيدان.

يأتي ذلك عقب تقدم العمر بنجميه ” فرانك ريبيري ” 35 عام، و ” آريين روبن ” 34 عام ، وأصبح ” بايرن ” يجّد في البحث عن لاعبين جدد للمداورة في شغل مركزيّ الجناح.

وأوضحت وسائل إعلام ألمانية، أن صاحب الرقم القياسي بالتتويج بلقب ” بوندسليغا ” وجد ضالته الأولى في مهاجم النادي ” الملكي ” ريال مدريد لوكاس فاسكيز 27 عام.

وأظهر مدرب بايرن ” نيكو كوفاتش ” رغبة واضحة في التقليل من دور الثنائي الخبير بالفريق مع تقدمهما في السن، وسط أنباء عن احتمالية عدم تجديد عقديهما بعد نهاية الموسم الحالي، وهذا ما ألمح له رئيس النادي ” كارل هاينتز رومنيغه ” ، مشيرًا لوجود اتفاق مسبق مع اللاعبين بتخفيض دورهما بالفريق.

وأشارت ” وسائل الإعلام ” إلى أنه لا يوجد أمام ” كوفاتش ” خيارات في هذا المركز حاليًا ” سوى سيرجي غنابري ” أو ” توماس مولر” في بعض المباريات وذلك بعد إصابة الفرنسي ” كينغسلي كومان ” إثر تمزق في أربطة الكاحل أثناء مباراة بايرن مع هوفنهايم، والذى من المقرر أن يغيب لعدة أسابيع بسبب الإصابة التي ستتطلب خضوعه لجراحة.

وبالرغم من إمكانية لعب ” خاميس رودريغيز ” على الجناح أيضًا، إلا أنه عادة ما يفضل اللعب وسط الملعب.

وأضافت ” وسائل الإعلام ” ، أن ما سيساعد ” بايرن ” هو عدم شعور ” فاسكيز ” بالرضا داخل أسوار الميرينغي، بعد أن كان يأمل أن تخلصه التغييرات الجديدة في ريال مدريد إثر رحيل مدربه ” زيدان ” ونجمه البرتغالي ” كرستيانو رونالدو ” من دور البديل وزيادة دوره مقارنة بما كان يعيشه خلال فترة تواجد زيدان.

فلم يشارك ” فاسكيز ” في المباراة الأولى لريال مدريد في الدوري أمام خيتافي سوى 13 دقيقة فقط، في حين لم يدخل في مباراة السوبر الأوروبي التي خسرها أمام أتلتيكو مدريد إلا في الدقيقة 83.

وكان ” فاسكيز ” انتقل إلى صفوف النادي ” الملكي ” صيف 2015 مقابل مليون يورو فقط، وما يزال يرتبط مع ريال مدريد بعقد يستمر لغاية 2021، الأمر الذي لا يجعل من المستبعد التخلي عن اللاعب الشتاء المقبل.

ولإنجاز هذه الصفقة يراهن ” البايرن ” على علاقته الجيدة بالنادي الإسباني لإتمام صفقة الانتقال، إذ كانت هذه العلاقة الجيدة أرضية سهلت انتقال ” توني كروس، وتشابي ألونسو، وخاميس رودريغيز ” خلال السنوات الأخيرة.