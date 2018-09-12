تعليم الرياض يستعد للاحتفاء باليوم الوطني 88

عبدالرحمن الزهراني(صدى):

تستعد الإدارة العامة للتعليم بمنطقة الرياض للاحتفاء باليوم الوطني الثامن والثمانين ( 88 ) والذي يأتي تحت شعار ” وطن العطــــاء ” وذلك باعتماد الخطة التنفيذية لبرنامج للاحتفاء باليوم الوطني في جميع مكاتب التعليم ومدارس المنطقة للبنين والبنات .

هذا و يحتفي أكثر من مليون طالب وطالبة في مختلف مراحل التعليم العام بمنطقة الرياض بذكرى اليوم الوطني الثامن والثمانين للمملكة الأحد ما بعد القادم 13 من محرم 1440هـ – الأول من برج الميزان 23 من سبتمبر 2018م وذلك إحياءً لذكرى اليوم المجيد

” توحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز – رحمه الله ” .

وبهذه المناسبة أكد مدير عام التعليم بمنطقة الرياض حمد بن ناصر الوهيبي في الاجتماع الذي عقد بمناسبة الاحتفاء باليوم الوطني للمملكة أن الاحتفاء بهذه المناسبة الوطنية والذكرى المجيدة لتوحيد المملكة على يد المؤسس الملك عبدالعزيز رحمه الله, يأتي ترسيخًا لاعتزاز أبنائنا الطلاب والطالبات بدينهم وولائهم لقيادتهم الرشيدة وانتمائهم لوطنهم وتعميقًا للقيم الوطنية في نفوسهم وتعريفًا بمكانة الوطن وتاريخه العريق وربطه بحاضره الزاهر وعطائه لأبنائه ، وتذكيرًا بنعمة الأمن والأمان والاستقرار ، وانطلاقًا من مضامين رؤية المملكة ( 2030) في تعزيز الإيجابية لدى طلاب وطالبات التعليم ومنسوبيه.

وأوضح ” الوهيبي ” أن فعاليات مشروع الاحتفاء باليوم الوطني وبرامجه وأنشطة ستنطلق على مدى أسبوع كامل اعتبارًا من الأحد القادم 1/6وحتى الخميس 1/10

في كافة مدارس منطقة الرياض, مؤكدًا على أهمية تفعيل برنامج اليوم الوطني وتنفيذ فعالياته وأنشطته بما يتناسب مع مكانة هذه المناسبة الغالية وإيلائها الرعاية والاهتمام لتحقيق الأهداف المرجوّة.

من جهته بين مساعد المدير العام للشؤون التعليمية الأستاذ عبدالله بن سعد الغنام أن هناك لجانًا تنفيذية مشكلة على مستوى مكاتب التعليم والمدارس لكل منها مهامها في الإشراف والمتابعة ، مؤكدًا على تنفيذ المهام الموكلة للجان التنفيذية العاملة سواء في المكاتب والمدارس لتحقيق أهداف خطة اليوم الوطني .

كما أكد على توثيق جميع الفعاليات المنفذة من قبل المدارس والرفع بالتقارير الختامية لمكاتب التعليم في موعد أقصاه 16 /1 فيما يتم الرفع من المكاتب إلى إدارة النشاط الطلابي للبنين والبنات بالإدارة العامة في موعد أقصاه 1440/1/23هـ

وأوضح ” الغنام ” أن برنامج اليوم الوطني يشتمل على 29 فعالية متنوعة سيتم تنفيذها خلال الاحتفاء باليوم الوطني في كافة المدارس وأندية الحي ومقرات إدارة التعليم ، منها إلقاء كلمات وجدانية معبرة ، توجيه الطابور والإذاعة الصباحية للتعبير والحديث عن المناسبة ، وحوارات طلابية بعنوان

” وطن لا نحميه لا نستحق العيش فيه ”

و ” وطن العطاء ” , إضافة إلى عرض فعاليات مشروع إجازتي3 بمساراته الخمسة الترفيهي والوظيفي والسياحي والتطوعي والتقني وتتضمن الفقرات كذلك وطني في عيون أجدادي ، أغرد لوطني ، قصيدتي حزم وظفر ، حكاية بطل ( قصة قصيرة ) رسالة إلى جندي على الحدود ، مقالات وطنية بعنوان ( قلمي يفخر بمنجزات وطني) ( كن حذرا ) برنامج توعوي عن مخاطر تدوال مقاطع الاستهداف المعادي ، صورة لوطني ، كلمة قائد ، معركة ” وطن العطاء ، لوحات فنية جداريات ومجسمات .

وبحسب ” الغنام ” يتضمن البرنامج أيضًا زيارة لأمير منطقة الرياض ، وأناشيد وقصائد شعرية وطنية ” فارس الوطن ” ” رؤية وطن ” ، و كذلك مشاهد تمثيلية وعروض مسرحية وتصاميم ورسوم فنية ، وبرامج تطوعية ” حبي عطاء ” ، بالإضافة إلى مشاركة الأسر وأولياء الأمور ، ومعرض مصغر لمنتجات الطلاب ، ورؤية الوطن 2030 عبر الإعلام الجديد ، وعرض أعمال ومواد مرئية وطنية ، إقامة بطولات رياضية .