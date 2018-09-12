بعد خنق أمه بكابل الكهرباء.. خمسيني: أنا آسف

لندن(صدى):

قضت محكمة بريطانية، على ماجد بوت بالسجن المؤبد بعد اعترافه بخنق أمه البالغة 71 عامًا من العمر بكابل الكهرباء، وذلك بعدما هددته بإخراجه من منزل العائلة.

وذهب ” بوت ” إلى مركز الشرطة المحلي في هايز بلندن، وقال للضباط : ” جئت لأعترف بأنني خنقت أمي ” ، وكان لا يزال يحمل كابل الكهرباء الذي استخدمه في الجريمة.

واعترف ” بوت ” بأنها كانت لحظة جنون، واصفًا والدته : ” كانت ضعيفة في بيتها ، ليس فقط حسب العمر ، ولكن أيضا بسبب حالتها الطبية ” .

وكتب بوت رسالة من زنزانته في سجن بيلمارش في الشهر الماضي قال فيها إنه يريد التعبير عن ندمه ” العميق ” على جريمته والخسارة التي يشعر بها أشقائه الثلاثة وأحفاد العائلة.

وقال في المذكرة التي قرأتها المحكمة ” لا ينبغي على أي من أسرتي أن تمر بهذه الصدمة الناجمة عن لحظة جنوني ” ، مضيفًا : ” أوافق على جريمتي وأنا أستحق أن أعاقب. عائلتي هي الآن معاقبة ومعذبة لسلوك مخجل ” .

واختتم : ” آمل بصدق وأدعو أن يغفروا لي. أنا آسف حقا على أفعالي ” .