بالفيديو.. لقطات مرعبة لإعصار فلورنس الذي يضرب أمريكا

واشنطن(صدى):

وثَّقت لقطات القمر الصناعي، مشاهد مرعبة من تقدم إعصار فلورنس تجاه شرق الولايات المتحدة الأمريكية.

وكان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، قد حذَّر من الإعصار الذي تنتظره منطقة الساحل الشرقي خلال 48 ساعة القادمة، وهو إعصار من الدرجة الرابعة.

ويتوقع أن يضرب الإعصار ولايتا كارولاينا الجنوبية والشمالية بدءًا من غد الخميس مصحوباً بأمطار غزيرة.

وقال ” ترامب ” ، إننا قادرين على مواجهته حيث نمتلك أفضل الطاقات البشرية في مجال السيطرة على الكوارث الطبيعة في العالم.