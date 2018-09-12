فوضى مرورية أمام مدارس رجال ألمع بسبب غياب النقل المدرسي

علي القحطاني(صدى):

تسبب تكدس سيارات أولياء الأمور أمام مدارس محافظة رجال ألمع في حالة من الازدحام والفوضى بالشوارع خاصة في الطرق المؤدية لتلك المدارس، وذلك في أعقاب الأزمة المتعلقة بعدم توفر حافلات نقل الطلاب والطالبات.

وأبدى العديد من أولياء الأمور تذمرهم واستياءهم بسبب عدم توفر حافلات نقل الطلاب والطالبات مطالبين بضرورة إيجاد حلٍ فوري وعاجل لهذه الأزمة إذ أنها أثرت سلباً على حياتهم، حيث أصبح كل ولي أمر طالب أو طالبة مطالباً بأن يترك أشغاله وأعماله ويذهب يومياً ليقف أمام المدرسة ينتظر انصراف ابنه أو ابنته ليصطحبه إلى المنزل حيث إنه لا يأمن عليهم الذهاب بمفردهم.

فيما استاء العديد من مرتادي طرق المحافظة من الازدحام المتكرر كل يوم، مؤكدين أن الشخص سيئ الحظ هو من يوافق مروره وقت انصراف الطالبات من مدارسهم حيث يتحتم عليه إهدار وقت كبير في الانتظار حتى يتم فسح الطريق ممن ينتظرون أبناءهم وبناتهم، مما يتسبب في تعطل الكثير من الأعمال بسبب هذا التأخير.

وطالب مرتادي طرق المحافظة بضرورة إيجاد حلٍ جذري لهذه المشكلة وإنهائها سريعاً.