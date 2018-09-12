بالصور.. ثمانيني يطلق زوجته العشرينية لأجل عشيقة أصغر منها

موسكو(صدى):

يريد الفنان الروسي إيفان كراسكو، أن يطلق زوجته البالغة 28 عامًا من العمر، بسبب عدم ممارسة الجنس معها، بينما وجد عشيقة أصغر منها.

وأوضح الممثل الروسي البالغ 87 عامًا من العمر، أنه بدأ يبحث عن امرأة أخرى بعد أن سئم زوجته لرفضها ممارسة الجنس لعدم إنجاب أطفال، حتى وجد عشيقته الجديدة البالغة 27 عامًا أي أنها تصغر زوجته بعام واحد فقط.

وقال ” كراسكو ” : ” بالكاد مارسنا الجنس منذ بداية زواجنا لأن زوجتي لم تكن راغبة في الحمل ” ، مضيفًا : ” الطفل هو دليل على الحب. كل زوجين يجب أن يكون لهما طفل ” .

من جانبها، قالت العشيقة إنها وقعت في حبه عند مشاهدته في المسرح، مضيفة : ” لعدة أشهر متتالية جئت لمشاهدة إيفان تتصرف في المسرح. التقينا وبدأنا في الاتصال ” .