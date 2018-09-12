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” الأحوال المدنية ” تجيب على استفسار مواطن: إيقاف الخدمات لا يمنع الزواج

” الأحوال المدنية ” تجيب على استفسار مواطن: إيقاف الخدمات لا يمنع الزواج
نايف السالم(صدى):

نشر الحساب العناية بالعملاء التابع للأحوال المدنية بموقع التواصل الاجتماعي ” تويتر ” ، اليوم الأربعاء إنفوجراف تضمن ردًا على استفسار أحد المواطنين حول ” إيقاف الخدمة هل يمنع الزواج ؟ ” قالت فيه: ” لا يمنع، ويمكن إضافة الزوجة فقط، فالنظام لا يسمح بتسليم سجل أسرة لوجود الملاحظة ” .

وتضمن” الإنفوجراف ” الرد الأتي ” إيقاف الخدمة لا يمنع من إضافة الأبناء واستخراج شهادة ميلاد لهم، إضافة الزوجة، اصدار بطاقة الهوية الوطنية للزوجة والأبناء ” .

وأوضح ” الإنفوجراف ” ، ملحوظة بشأن الجهات الرسمية التي أدرجت السجل المدني على نظام إيقاف الخدمات هي الجهة المعنية برفع الإيقاف.


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