الزكاة والدخل توضح الإجراءات المتبعة في حال إغلاق حساب منشأة أو شركة

علي القحطاني(صدى):

أوضح الحساب الرسمي للعناية بعملاء الزكاة والدخل الإجراءات المتبعة في حال إغلاق حساب منشأة أو شركة لدى الهيئة.

ووجه مغرد لحساب العناية بعملاء الزكاة والدخل عبر صفحتها الرسمية في ” تويتر” سؤالا تضمن: ” لدينا تصفية لشركة وانتهينا من اجراءات وزارة التجارة .. ما الاجراء لابلاغكم بالتصفية لإقفال حساب الشركة لديكم ؟ ” .

ردت الهيئة بتغريدة عبر حسابها في ” تويتر ” قالت فيها: ” يتعين عليك تقديم الإقرارات وسداد المستحقات، ولإغلاق حساب منشأة لدى الهيئة العامة للزكاة والدخل يتم إرفاق الوثائق عن طريق حسابك بموقع الهيئة، إذا كانت المنشأة مؤسسة فردية يتم إرفاق صورة من شطب السجل التجاري من وزارة التجارة وإلغاء الرخصة ” .

وأضاف: ” ‏‎أما اذا كانت شركة لابد من إرفاق صورة من قرار الشركاء أو مجلس الإدارة بإغلاق الشركة وحساب التصفية،وفي حال رغبتك بالاستفسار عن المزيد من التفاصيل نـأمل منك تزويدنا برقم هاتفك من خلال الأيقونة التالية وسيتم التواصل معك وخدمتك ” .