بالصور.. طبيب أدمن التصوير مع ضحاياه وراتبه 1.3 مليون جنيه إسترليني

أميرة خالد(صدى):

اعتاد صائد الحيوانات البرية في إفريقيا، جورج راغوزين، على اصطياد حمر الوحش والفيلة ووحيد القرن المهدد بالانقراض، لكن الغريب في الأمر أنه يقوم بتصوير نفسه مع جثث الحيوانات غير مبال بأحد.

ترك ” الروسي المجنون ” مجال الطب واحترف صيد الحيوانات البرية، ولما لا؟ فدخله السنوي يبلغ 1.2 مليون جنيه استريليني، في حين أن مهنة الطب تقدم راتب شهري لا يتعدى الـ300 دولار.

ويصطحب صائد الحيوانات البرية، زبائنه في جولة ممتازة سعرها 55 ألف دولار (42.150 جنيه إسترليني)، تستمر لمدة خمسة أيام، تنتهي عادة بصيد واحد من حيوانات وحيد القرن الأبيض، أو 12 من الفيلة.

هناك من الزبائن من يدفع مبالغ أكثر بكثير، تعادل الـ550 ألف دولار خلال هذه الفترة بحثًا عن وحيد القرن الأبيض المهدد بلانقراض.

ويزعم ” جورج ” أن جدوله محجوز حتى عام 2020 من قبل الزبائن المعتادين وغيرهم من الجدد، وهو يقوم بالصيد في مساحات شاسعة تشمل جنوب إفريقيا وزيمبابوي وموزمبيق وبوركينا فاسو وناميبيا.

ويؤكد أن جميع هذه المواقع مرخصة وقانونية، كما أنه لا يعترف بأن الصيد جريمة، قائلًا : ” بل على العكس أن الصيد له فوائد على الحيوانات البرية الأخرى ” .

ويقول إنه عندما سمحت جنوب إفريقيا بالصيد بطريقة قانونية، فقد نما عدد الحيوانات بمعدل ثماني مرات، وأنه كلما زاد العدد كان العمل أفضل للصيادين.

وسبق أن وجهت له إدانة في روسيا بعد أن نشر صورًا له بصحبة ابنتيه كسينيا ودانا، بينما كانتا صغيرتين، وذلك عقب إحدى جولات قتل الحيوانات.

ويمتلك راغوزين رخصة صياد محترف للغاية، وهو عضو في رابطة المحترفين في جنوب إفريقيا، وأندية دولية للصيد، ورابطة الصيادين المحترفين الدوليين.