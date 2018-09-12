” التعليم ” تضع 12 شرطا لمرافقة المشرفين للطلاب بالزيارات والرحلات

نايف السالم(صدى):

كشفت مصادر، عن قيام وزارة التعليم بوضع 12 شرطًا للمشرفين والمشرفات المرافقين للطلبة في الزيارات والرحلات ومهامهم.

وتتمثل هذه الشروط الاستقامة وسلامة العقيدة والانتماء للوطن وحسن الخلق، والقدرة على توجيه ورعاية الطلبة وفق المنهج الإسلامي، وأن يكون المشرف/ة من منسوبي وزارة التعليم، فضلًا عن التمتع بالكفايات القيادية والإشرافية وحسن التصرف.

كما تضمنت الشروط، التقيد بضوابط وتعليمات الرحلة، واتخاذ ما يلزم لمعالجة أي خلل قد يحدث، وإعداد قائمة بأسماء الطلبة المشاركين، ومتابعة الطلبة في جميع الأوقات المحددة بالبرنامج، وكذلك مرافقتهم في جميع الأوقات المحددة في البرنامج الزمني، وأيضًا في الحافلات من مقر السكن إلى الفعاليات وحصر أعدادهم.

فيما شملت الشروط، إثبات الحضور والانصراف اليومي أثناء الفعاليات، والتأكيد على الطلبة بحسن الخلق، بالإضافة إلى التأكيد على مرافق الطالبة بالوجود معها وقت فترة المنشط، والتأكيد على أولياء الأمور التقيد بالضوابط.