حالة الطقس المتوقعة ليوم الخميس

الرياض(صدى):

توقعت الهيئة العامة للأرصاد وحماية البيئة، استمرار هطول الامطار الرعدية مصحوبة برياح نشطة تحد من مدى الرؤية الافقية على مرتفعات مناطق جازان ، عسير ، الباحة ، مكة المكرمة والمدينة المنورة.

كما توقعت أن يمتد تأثير الامطار الى الاجزاء الساحلية منها كما تكون السماء غائمة جزئيا الى غائمة قد تتخللها سحب رعدية ممطرة على اجزاء من مناطق حائل ، الجوف ، الحدود الشمالية ، تبوك.

وأوضحت الهيئة أنه سيكون هناك نشاط في الرياح السطحية المثيرة للأتربة والغبار على اجزاء من مناطق القصيم والرياض والشرقية .كما تزداد نسبة الرطوبة على الأجزاء الساحلية للمنطقتين الشرقية والغربية