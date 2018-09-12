” السوق المالية ” تفرض غرامة 30 ألف ريال على شركة تأمين

عادل الحربي(صدى):

أعلنت هيئة السوق المالية عن قيامها بفرض غرامة مالية على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني؛ لمخالفتها الفقرة (أ) من المادة الأربعين من قواعد التسجيل والإدراج.

وأوضحت الهيئة عبر حسابها الرسمي على ” تويتر ” ، أنها أصدرت قرار بفرض غرامة مالية قدرها 30.00 ألف ريال على الشركة المتحدة للتأمين التعاوني.

وعن سبب ذلك، أوضحت الهيئة أن الشركة لم تفصح عن التعاملات مع الأطراف ذات العلاقة في قوائمها المالية؛ خلال الأعوام المالية ” 2014م، 2015م، 2016م ” .