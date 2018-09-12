أمير الشمالية يوجه بتهيئة واستكمال سوق الماشية الجديد خلال 60 يوما

محمد السعران(صدى):

وجه صاحب السمو الملكي الأمير فيصل بن خالد بن سلطان بن عبدالعزيز أمير منطقة الحدود الشمالية، بسرعة تهيئة سوق الماشية الجديد بمدينة عرعر بموعد أقصاه 60 يوماً، تمهيداً لانتقال سوق الماشية إلى موقعه الجديد, مشدداً على استكمال جميع الخدمات في السوق، بما يتماشى والتنمية الحضارية التي تشهدها المملكة.

من جانبه عبر أمين منطقة الحدود الشمالية المهندس شمام الشمري, عن شكره وتقديره لسمو أمير منطقة الحدود الشمالية على مايقدمه من توجيهاته مستمرة في سبيل تقديم الخدمات للمواطن والمقيم، داعياً مستأجري أحواش المواشي القديم إلى سرعة الانتقال إلى الموقع الجديد بعد انتهاء المدة المحددة.