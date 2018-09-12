” العدل ” تطلق خدمة للتعرف على السجل القضائي لأي شخص قبل التعامل

عادل الحربي(صدى):

أطلقت وزارة العدل، خدمة يمكن التعرف من خلالها على السجل القضائي لأي شخص من خلال رقم الهوية الوطنية أو رقم الإقامة؛ حيث تهدف هذه الخطوة إلى تمكين الأشخاص من التعرف على الحالة القضائية لأي شخص قبل الدخول معه في تعاقد وصفقة تجارية أو حتى إيجار مسكن له.

وأوضحت ” الوزارة ” قائلةً: ” قبل التعاقد مع آخر يمكنك معرفة حالته القضائية ( له أو عليه قضايا) أو قرارات إيقاف بإدخال رقم الهوية (الوطنية، الإقامة) للتعرف إذا كانت هناك أي مطالبات أو إيقاف خدمات على الشخص قبل التعامل معه. ”

وأشارت إلى أنه يمكن معرفة الحالة القضائية لأي شخص، عن طريق الرابط الإلكتروني التالي: هنا ؛ فيما أعلنت الوزارة في نهاية العام الهجري الماضي تقديمها نحو 20 مليون خدمة متنوعة للمواطن والمقيم، وذلك في مجال اختصاصاتها القضائية والتوثيقية، عبر المنافذ الرقمية والتقليدية كافة، إضافة إلى ملايين أخرى من الخدمات المساندة.