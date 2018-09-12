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بالفيديو.. فتاة تثير الجدل لرقصها بـ ” ساطور ” في حفل زفاف

بالفيديو.. فتاة تثير الجدل لرقصها بـ ” ساطور ” في حفل زفاف
القاهرة(صدى):

أظهر مقطع فيديو، فتاة مصرية تقوم بالرقص بـ ” ساطور ” في أحد الأفراح بالأحياء الشعبية في العاصمة المصرية القاهرة؛ حيث أثار المقطع جدلًا واسعًا بين رواد مواقع التواصل الاجتماعي استهجانًا واستنكارًا لهذا الفعل.

وجاء استنكار الجميع؛ حيث تشابه رقص الفتاة بطريقة رقص الشباب المتمرس في هذه الرقصات الشعبية؛ ولا تلائم الفتيات؛ الأمر الذي اعتبروه تشبهًا بالرجال وغير لائق.


2 تعليقان

[ عدد التعليقات: 53882 ] نشر منذ 37 دقيقة

ههههههههههههههههههه ,,

,, اصيله يانبويه ساطور ,,

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