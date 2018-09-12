بالفيديو.. ” متحدث التعليم ” يعلق على قرار سحب صلاحيات تعليق الدراسة

علي القحطاني(صدى):

علّق المتحدث الرسمي لوزارة التعليم مبارك العصيمي، اليوم الأربعاء، على قرار تعليق الدارسة من مديري الجامعات وإدارات التعليم في كافة المناطق والمحافظات.

وقال ” العصيمي ” أن القرار قديم إذ أصدرته الوزارة بنهاية العام الدراسي الماضي وذلك بتشكيل لجنة مركزية مسئوليتها إقرار تعليق الدراسة، لافتًا إلى أن القرار الذي صدر العام الماضي يتمثل باتخاذ إجراءات جديدة تطبق في مستهل العام الدراسي الجاري بإسناد مسئولية إقرار تعليق الدراسة في المدارس إلى لجنة مركزية يرأسها نائب وزير التعليم.

وأشار متحدث التعليم، إلى أن هذه اللجنة تتولى تحديد تعليق الدراسة في أي موقع يتعرض لأي ظرف مناخي جوي سواء كان هطول الأمطار أو الغبار، وتصدر اللجنة قرارها بالتنسيق المباشر مع الأرصاد والدفاع المدني لتحديد مدى تعليق الدراسة من عدمه.

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