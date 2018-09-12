بالفيديو.. تهور شاب بأفعال خطيرة بدراجته النارية على طريق عقبة الكر

نايف السالم(صدى):

أظهر مقطع فيديو، شابًا يقوم بعدة أفعال خطيرة ومتهورة بواسطة دراجته النارية، على طريق عقبة الكر النازل إلى مكة المكرمة.

وأوضح الفيديو، الشاب وهو يرقص فوق دراجته النارية وهو يقودها واقفًا وسط الطريق؛ مما أثار غضب سالكي طريق عقبة الكر، الذين طالبوا بمحاسبته وذلك لتعريض حياته وحياة قائدي المركبات للخطر.

وأكد سالكو الطريق والمنتقدون، أن هذا الطريق ليس مكانًا لمثل هذه المجازفات؛ لافتين إلى أنه لا يرتدي كذلك أي وسية من وسائل السلامة.