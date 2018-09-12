بالصور.. أمانة مكة تستجيب لـ ” الشورى ” وتنظف جبل النور وغار ثور

نايف السالم(صدى):

قامت أمانة العاصمة المقدسة بنشر عدد من عمال النظافة اليوم الأربعاء على جبل النور وغار ثور بمكة المكرمة؛ للبدء بأعمال النظافة؛ وذلك في استجابة منها لمطالبة مجلس الشورى بتنظيف هذين الموقعين.

وبالتطرق للتفاصيل، وزعت الأمانة 20 عامل نظافة اليوم على المواقع الأثرية بما فيها ” جبل النور وغار ثور ” ؛ وذلك للقيام بنظافة الموقعين، وإزالة التشوهات البصرية، ونظافة الطرق المؤدية لهما بشكل دوري.

كما أوضحت مصادر أن الأمانة خصصت فريق عمل يقوم بتنظيف الموقعين مرتين أسبوعيًا خلال المواسم، ومرّة واحدة أسبوعيًا خلال الأيام العادية.

يُذكر أن لجنة الحج والإسكان والخدمات بمجلس الشورى قد تبنّت مؤخراً توصية لأحد أعضاء المجلس، دعت فيها وزارة الشؤون البلدية والقروية إلى نظافة جبل النور وغار ثور بمكة المكرمة وإزالة التشوهات البصرية فيهما.