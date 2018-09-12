د. الشهري مساعدا طبيا بمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض

سعيد العجل(صدى):

أصدر المدير التنفيذي لمجمع الأمل للصحة النفسية بالرياض الدكتور محمد بن مشعوف القحطاني قرارا إداريا بتكليف استشاري الطب النفسي بالمجمع الدكتور حسن بن رافع الشهري مساعدا للخدمات الطبية، خلفا للدكتور فهد بن عبدالله المنصور.

ويعد الدكتور حسن الشهري من الكفاءات الطبية والإدارية الشابة والمتميزة في المجمع، وهو حاصل على الزمالة التخصصية الدقيقة في الطب النفسي الجنائي الإكلينيكي من جامعة (مكماستر) بكندا، كما حصل على جائزة الطبيب المثالي من نادي الأطباء النفسيين المقيمين السعودي مرتين متتاليتين، وقد شارك وحصل على شهادات تدريبية عديدة في مجال الطب النفسي والطب النفسي الجنائي وكذلك المشاركة في المؤتمرات المحلية والعالمية، وله إسهامات في تقديم المحاضرات العلمية.

ورفع الدكتور حسن شكره وتقديره للمدير التنفيذي للمجمع الدكتور محمد القحطاني على الثقة التي أولاه إياها بتكليفه بهذا المنصب سائلا الله العلي القدير أن يعينه ويوفقه لتقديم أفضل الخدمات لمرضى ومراجعي المجمع، والمساهمة مع زملائه أعضاء الفرق العلاجية في تطوير البرامج والخدمات التي تقدم، كما تمنى التوفيق للدكتور فهد المنصور على ما قدمه خلال فترة عمله.