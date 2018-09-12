زوجة ” بيكهام ” تتعرض لموقف محرج على ” فيسبوك “

أميرة خالد(صدى):

تعرضت ” فيكتوريا بيكهام ” زوجة قائد المنتخب الإنجليزي السابق ديفيد بيكهام، لموقف محرج مع زوجها، وذلك بعدما أجاب الروبوت الآلي بالنيابة عنها على موقع التواصل الاجتماعي ” فيسبوك ” ، مؤكدًا أنها تحب نقود ” بيكهام ” وستكون سعيدة بالطلاق منه.

فوجه الجمهور سؤالًا لـ ” فيكتوريا ” ، مفاده: ” هل الطلاق من ديفيد يجعلك سعيدة ؟ ” ، ليجيب الروبوت الآلي عنها قائلًا: ” جدًا ” ، ثم يسألها مرة أخرى: ” وهل تجعلك أموال ديفيد سعيدة ؟ ” ، لترد ” فيكتوريا الآلية ” بنفس الإجابة.

جدير بالذكر، أن فيكتوريا بيكهام، صاحبة الـ 44 عامًا، كانت قد أطلقت تطبيق دردشة ” روبوتيًا ” على ” فيسبوك ” ، سمحت له بالإجابة نيابةً عنها على الأسئلة التي يطرحها جمهورها عليها، لكن الأداة الإلكترونية أصدرت إجابات محرجة حين سألها آلاف الأشخاص عن علاقتها بزوجها.