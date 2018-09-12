رجل يوهم زوجته بأن عصابة اختطفته ليأخذ منها أموالا

بغداد(صدى):

أوهم عراقي زوجته بأنه مختطف لدى عصابة مطالبًا إياها بدفع الفدية، وذلك لكي يحصل هو على الأموال؛ فيما قضت محكمة جنح الكرخ في العاصمة العراقية بغداد بالسجن المشدّد لمدة ثلاث سنوات عليه.

وورد بلاغًا إلى الأجهزة الأمنية حول مساومة عصابة خطف لزوجة أحد الأشخاص المختفين قبل أكثر من أسبوع، وبعد المتابعة تبيّن أن الزوج اختفى من المنزل لتسعة أيام، ثم قام بتمثيل دور الخاطفين، وساوم زوجته على مبلغ 20 ألف دولار مقابل تسليمها جثمانه.

وأوضح بيان مجلس القضاء الأعلى العراقي، أن الزوجة اتفقت مع الخاطف المزعوم على تخفيض المبلغ إلى 10 آلاف دولار، وعلى تسليمه المبلغ في منطقة المنصور، مقابل تسليمها جثة زوجها، ولما ذهبت لتنفيذ الاتفاق اقتربت منها سيارة.

وسمعت الزوجة صوتًا يقول لها: ” ألقي المبلغ داخل شباك السيارة، فلما نظرت خلال إلقاء المبلغ إلى المتحدث فوجئت أن الذي يقود السيارة هو زوجها، والذي هرب بالمال ” ؛ فيما اعترف الزوج بعد القبض عليه بأنه قام بتمثيل دوري الخاطف والمختطف، وأرسل إلى زوجته صورًا عبر أحد تطبيقات الهاتف، تظهره ممدداً على الأرض والدماء تغطيه، ليوحي بأنه تعرّض للتعذيب والقتل.

واتضح فيما بعد أن الدماء التي كانت تغطّي جسده كانت دماء دجاجة قام بشرائها وذبحها، قبل تصوير نفسه ملطخًا بالدماء بهاتفه الشخصي، ليقنعها بدفع المال للعصابة، كذلك كشفت عن مشاكل بينه وبين زوجته بسبب إدمانه على شرب الكحول، بالإضافة إلى أنه من أصحاب السوابق، وقضى مدة من الزمن في السجن قبل زواجه من السيدة التي كانت أرملة ولديها فتى بعمر 14 سنة، والتي لم تكن تعرف عنه شيئًا.