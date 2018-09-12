أول ظهور لكيا Telluride 2020 خلال أسبوع نيويورك للموضة

نيويورك(صدى):

بعد تسريبات عديدة لكيا Telluride ،كشفت الشركة الكورية عن سيارتها متعددة الاستخدامات للجمهور بصورة رسمية حيث تم الكشف عن السيارة ليس في حدث للسيارات ، ولكن السيارة بثمانية مقاعد تم الكشف عنها بأسبوع نيويورك للموضة .

وظهرت السيارة معدلة بصورة خاصة كما لو كانت مناسبة للغرب المتوحش.

وحصلت السيارة على تطعيمات خشبية وفرش جلدي بتطريز مزدوج مع لوحة قيادة بلمسات جلدية تظهر كذلك في ألواح الابواب وعلى الرغم من تصميم المقصورة ، فإن الجسم الخارجي لـ Telluride عملي كما انه جاهز من الناحية الجمالية ، وبصرف النظر عن الصادمين المخصصين والواح الحماية والرافعة المخفية ومجموعة من الإطارات Burly 265 / 50R-20 للطرق الوعرة.

كما تأتي بلمسات من الألمنيوم وعوارض تحميل فوق السقف من الخشب مع لمسات من الجلد يعمل بشكل ملائم كلمسة نهائية.

كما توجد الإطارات الاحتياطية المثبتة على الجزء الخلفي والتي تظهر بشكل جيد على هذه السيارة المخصصة للعرض فقط.

وتأتي السيارة بلون أخضر داكن يعكس بطريقة ما الموديل التجريبي الذي ظهر قبل عامين.

وما تغير عن الصور التي تم تسريبها وصور التجسس الواجهة الأمامية التي تتميز بشبكة أكثر عمقًا والمصابيح الأمامية الرأسية كما أن المصابيح الخلفية مختلفة ، لأنها أكثر سمكًا وأقصر في النسخة شبه الإنتاجية من سيارة الدفع الرباعي كاملة الحجم.

وسيتم تجميع السيارة موديل 2020 في مصنع جورجيا ومن المقرر أن تصل إلى الوكلاء في أمريكا في بداية عام 2019. ولم تقدم كيا تفاصيل حول محرك السيارة ، لكن ذكرت أن نموذج الإنتاج سيحمل محرك V6 .