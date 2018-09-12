رجل ينهي حياة صديقه بـ ” الساطور ” بعد اختلافهما على نتيجة مباراة

الخرطوم(صدى):

أسفرت مشاهدة صديقين سودانيين الجنسية لإحدى مباريات الدوري الأوروبي، عن جريمة قتل بشعة بـ ” الساطور ” ، حيث أنهى أحدهما حياة صديقه بعد نشوب مشاجرة عنيفة بينهما.

وبدأت تفاصيل الواقعة، حين دخل المتهم والمجني عليه معًا إلى أحد المقاهي، وقاما بلعب الورق ” الكوتشينة ” ، وبعد انتهائهما منه، تفرغا لمشاهدة مباراة في الدوري الأوروبي، وقبل انتهائها، نشبت مشادة كلامية بين الطرفين بشأن ضربة جزاء احتسبت لصالح أحد الفريقين، فتطور النقاش بينهما إلى اشتباك بالأيدي، فتدخل الحاضرون وتمكنوا من فض الاشتباك.

ولكنه لم يقف الأمر عند هذا الحد، بل تجدد النقاش مرة أخرى بعد انتهاء المباراة، خاصة بعد أن خسارة الفريق الذي يشجعه المجني عليه، ليقوم بسحب كرسي إلى جوار المتهم، ويضربه على رأسه مرتين، ليرد عليه الآخر بسحب ” ساطورًا ” وضربه به حتى الموت.

جدير بالذكر، أنه قد تم إسعاف المجني عليه بعد وقوع الجريمة، ونقله إلى المستشفى، ولكنه كان قد لفظ أنفاسه الأخيرة فور تلقيه الضربة بـ ” الساطور ” ، وذلك وفقًا لما ذكره أحد الشهود على الواقعة، أمام المحكمة الجنائية في السودان.