بالصور.. مصادرة وإتلاف 1800 لتر خمور بأبها والخميس

أبها(صدى):

تمكنت الجهات الأمنية بمنطقة عسير، من ضبط عدة مصانع للخمور بأماكن جبلية متفرقة في مدينة أبها وخميس مشيط وضبط قرابة ١٨٠٠ لتر؛ فيما سُلّم الموقع للجهات الأمنية حيث تم إكمال اللازم حيال إتلاف الكمية بالموقع.

وجاء ذلك بالتعاون والتنسيق الأمني بين فرع الرئاسة العامة لهيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر بالمنطقة، بينما تأتي هذه الجولات التمشيطية لمواقع الخمور بعد ورشة العمل التي نُفذت برعاية أمير منطقة عسير، الأمير فيصل بن خالد، وبحضور نائب أمير منطقة عسير، الأمير تركي بن طلال بن عبد العزيز.

وأقيمت ورشة العمل بجامعة الملك خالد، ونوقشت فيها الخطة التنفيذية لمواجهة المخدرات بمنطقة عسير، والتي حضرها أكثر من 23 جهة حكومية، من ضمنها هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر.