بعد ترقيته إلى عقيد منسوبو شرطة قلوة يحتفلون بالغامدي

حامد العمري (صدى):

في بادرة وفاء تعكس التقدير والشعور المتبادل بين رجال الأمن بمختلف رتبهم العسكرية ، ومسمياتهم الوظيفية ؛ احتفل منسوبو شرطة محافظة قلوة بمدير الشرطة العقيد خالد بن جمعان الغامدي ، وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد .

تبادل الجميع التهاني والتبريكات معبرين عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة ، وقد عبر العقيد الغامدي عن بالغ شكره وعظيم امتنانه ، لكافة زملاءه ضباطاً وافراداً وموظفين ، على ماقدموه من مشاعر نبيلة وأخوة صادقة.

كما أشار الغامدي أن الوفاء لايستغرب من رجال الوفاء ، ومالمسه من زملائه من حس أمني وتكاتف وتظافر للجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد واستشعار مايناط بهم من مسؤوليات، جعله يفتخر ويفاخر بهم أمام كل مسؤول وعلى رأسهم مدير شرطة منطقة الباحة .

وفي الختام دعى الغامدي الله سبحانه وتعالى ، أن يجعل ترقيته عوناً له على طاعته ، والعمل على قضاء حوائج الناس وخدمة دينه وطنه ومجتمعه.

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