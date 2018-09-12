  • الأربعاء 12

    سبتمبر

  1. الرئيسية
  2. الاخبار المحلية
  3. بعد ترقيته إلى عقيد منسوبو شرطة قلوة يحتفلون بالغامدي

بعد ترقيته إلى عقيد منسوبو شرطة قلوة يحتفلون بالغامدي

بعد ترقيته إلى عقيد منسوبو شرطة قلوة يحتفلون بالغامدي
حامد العمري (صدى):

في بادرة وفاء تعكس التقدير والشعور المتبادل بين رجال الأمن بمختلف رتبهم العسكرية ، ومسمياتهم الوظيفية ؛ احتفل منسوبو شرطة محافظة قلوة بمدير الشرطة العقيد خالد بن جمعان الغامدي ، وذلك بمناسبة صدور الأمر السامي الكريم بترقيته إلى رتبة عقيد .

تبادل الجميع التهاني والتبريكات معبرين عن سعادتهم الغامرة بهذه المناسبة ، وقد عبر العقيد الغامدي عن بالغ شكره وعظيم امتنانه ، لكافة زملاءه ضباطاً وافراداً وموظفين ، على ماقدموه من مشاعر نبيلة وأخوة صادقة.

كما أشار الغامدي أن الوفاء لايستغرب من رجال الوفاء ، ومالمسه من زملائه من حس أمني وتكاتف وتظافر للجهود ، والعمل بروح الفريق الواحد واستشعار مايناط بهم من مسؤوليات، جعله يفتخر ويفاخر بهم أمام كل مسؤول وعلى رأسهم مدير شرطة منطقة الباحة .

وفي الختام دعى الغامدي الله سبحانه وتعالى ، أن يجعل ترقيته عوناً له على طاعته ، والعمل على قضاء حوائج الناس وخدمة دينه وطنه ومجتمعه.

اقرأ أيضا:

بالصور.. مدير شرطة الباحة يقلد الغامدي رتبة عقيد


اترك تعليقاً

لن يتم نشر عنوان بريدك الإلكتروني. الحقول الإلزامية مشار إليها بـ *