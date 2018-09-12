” الهيل ” عن دول المقاطعة: إجراءاتهم سيادية بحت ولا تخالف القوانين

طلال الضوي(صدى):

علق ” خالد الهيل ” المتحدث باسم المعارضة القطرية، على مناشدة قطر لدول المقاطعة بالتفاوض، مدعية وجود انتهاكات لعدد من الأسر والأفراد.

وقال ” الهيل ” عبر حسابه الرسمي على ” تويتر ” : ” تتخفى الحكومة القطريه وراء تعبيرات فضفاضة دون توجية ادعائات محدده؛ لانها لاتملك اي أدلة أو إثباتات على ماتدعيه، سوى قصاصات ورقيه من الجرائد كما رأينا مؤخرًا في ادعائاتهم في محكمة العدل الدولية ” .

وأضاف: ” القانون الدولي يكفل سيادة الدول، وإجراءات دول المقاطعه سياديه بحته ولاتخالف تلك القوانين ” .