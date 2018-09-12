الصحف الإسبانية تحتفي بسداسية الماتادور ضد كرواتيا

نواف السالم(صدى):

تمكن المنتخب الإسباني تحت قيادة مدربه لويس إنريكي، من الفوز بسداسية نظيفة على نظيره الكرواتي؛ فيما احتفت الصحف الإسبانية بالفوز الكبير لافتةً إلى أن الفريق بات يؤمن بإمكانية عودته لاحتلال مكانته القديمة بين مصاف كبار المنتخبات في العالم.

وتصدرت ” أحسنتم ” الصفحة الأولى لصحيفة ماركا الإسبانية اليوم، بعد فوز المنتخب الإسباني، مضيفة: ” إسبانيا أعادت الشغف إلينا بعرض رائع ” ؛ فيما وضعت صحيفة سبورت الكاتالونية عبارة ” المستقبل هنا ” فوق صورة للاعب الإسباني ساؤول نغويز، أحد أبرز المتألقين أمام كرواتيا.

وتابعت: ” في وقت قياسي استطاع المدرب أن ينقل حماسه إلى فريق خرج من روسيا محبطاً وعاد بشكل مفاجئ ليؤمن بنفسه من جديد ” ؛ بينما قالت صحيفة آس: ” هذا هو ما يثير الإعجاب ” ، كما أشادت باللاعب ماركو أسينسيو الذي وصفته بالنجم الكبير بعد أدائه المميز في مباراة أمس.

وأضافت: ” هذا الفريق يعمل ويفوز ويمثلنا، هذا هو ما يطلبه الجمهور من المنتخب ” ؛ فيما ذكرت صحيفة البايس في عنوانها الرئيسي: ” إسبانيا تتفوق بشكل غير مسبوق ” ، كما أشارت إلى الفاعلية الكبيرة التي تمتع بها المنتخب الإسباني، قائلة: ” قوة غير معهودة وطريقة لعب أقل تحفظًا عن المعتاد. “