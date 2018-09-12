بالصور.. بعثة الوحدة تتجه إلى الأحساء لمواجهة الفتح

نواف السالم(صدى):

اتجهت بعثة الفريق الأول بنادي الوحدة إلى الأحساء، استعدادًا لمواجهة الفتح غدًا الخميس، ضمن منافسات الجولة الثانية من دوري كأس الأمير محمد بن سلمان للمحترفين.

ونشر نادي الوحدة، عبر حسابه الرسمي على موقع التدوين الصغير ” تويتر ” صورًا من مغادرة الفريق اليوم الأربعاء، إلى الأحساء.

ومن الجدير بالذكر، أنه تأكد غياب الفنزولي روميلو اوتيرو عن لقاء الفتح؛ بسبب عدم إنتهاء ارتباطه مع منتخب بلده إضافة إلى ظروف الطيران و فارق التوقيت مع جمهورية بنما التي شهدت لقاء المنتخب الفنزولي صباح اليوم.