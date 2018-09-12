مؤشر سوق الأسهم يغلق منخفضا

الرياض(صدى):

أغلق مؤشر الأسهم السعودية الرئيسية اليوم منخفضًا 57.69 نقطة ليقفل عند مستوى 7635.38 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 2.3 مليار ريال.

وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 104 ملايين سهم تقاسمتها أكثر من 86 ألف صفقة سجلت فيها أسهم 34 شركة ارتفاعًا في قيمتها, فيما أغلقت أسهم 137 شركة على تراجع.

وكانت أسهم شركات ميدغيلف للتأمين, وبنيان ريت, وأنابيب السعودية, وكيمانول, والعالمية الأكثر ارتفاعًا, أما أسهم شركات بدجت السعودية, واتحاد الخليج, والكابلات, وملاذ للتأمين, والأسماك فكانت الأكثر انخفاضًا في التعاملات, حيث تراوحت نسب الارتفاع والانخفاض ما بين 5.26% و 6.41% .

فيما كانت أسهم شركات دار الأركان, والإنماء، وكيان السعودية, وكيمانول, وسابك هي الأكثر نشاطا بالكمية, كما كانت أسهم شركات الإنماء, وسابك, ودار الأركان, والراجحي، وكيان السعودية هي الأكثر نشاطا في القيمة.

كما أغلق مؤشر الأسهم السعودية الموازية ( نمو ) اليوم منخفضًا 62.73 نقطة ليقفل عند مستوى 2520.44 نقطة, وبتداولات بلغت قيمتها أكثر من 3.8 مليون ريال, وبلغ عدد الأسهم المتداولة أكثر من 200 ألف سهم تقاسمتها 65 صفقة.