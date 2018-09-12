” شاب ” يغامر بنفسه لإنقاذ 7 شبان من الموت غرقا بوادي النبعة

نايف السالم(صدى):

دفعت شجاعة محمد حضيض الترجمي إلى إنقاذ 7 شبان من الموت؛ وذلك بعد أن علقت المركبة التي كانوا يستقلونها في ” وادي النبعة ” جنوب مركز اليتمة 80 كيلو مترا غرب المدينة المنورة.

وبالتطرق للتفاصيل، كان ” الترجمي ” عائدًا بسيارته ذات الدفع الرباعي برفقة أسرته مساء أمس الأول بعد هطول الأمطار، وشاهد سيارة نقل صغيرة ” وانيت ” عالقة بالوادي، غمرتها المياه وبداخلها أشخاص يطلبون النجدة.

فأسرع ” الترجمي ” لإنزال الأسرة ثم العودة للوادي مغامرًا لأجل إنقاذ العالقين، حيث تمكن من انتشال عددا منهم إلى سيارته، ودفع من تبقى منهم داخل مركبتهم، حتى أخرجهم من الوادي؛ ليتضح له أن عددهم 7 ولم يتعرف عليهم في بادئ الأمر بسبب الظلام.