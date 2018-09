بالفيديو.. رئيس ليبريا يعود للملاعب ويقود منتخب بلاده أمام نيجيريا

أقامت ليبريا مباراة ودية لتعليق القميص رقم 14 الذي ارتداه رئيسها الحالي جورج وياه أفضل لاعب في العالم سابقًا، لكن الجماهير شعرت بالمفاجأة عندما قاد المهاجم السابق منتخب بلاده، أمس الثلاثاء، أمام نيجيريا وارتدى هذا الرقم بعد 16 عامًا من خوض آخر مباراة دولية.

ووجهت الجماهير الليبيرية تحية حارة للرئيس وياه، الذي قدم بعض اللمسات الرائعة التي جعلته سابقًا يحظى بشعبية هائلة حول العالم، عند استبداله في الدقيقة 79؛ فيما تقدمت نيجيريا بهدفين عن طريق هنري أونيكورو وسيمون نوانكو قبل أن يقلص أصحاب الأرض الفارق بواسطة كبا شرمان من ركلة جزاء قرب النهاية.

ونال ” وياه ” جائزة الكرة الذهبية عام 1995 كما فاز بجائزة أفضل لاعب في العالم في نفس العام؛ فيما فاز بانتخابات رئاسة البلاد في ديسمبر الماضي.

Check out Liberia President George Weah on the pitch in a friendly against Nigeria Super Eagles.

Legend Weah dusted off his boots to play at age 51 making one final game in his no 14 jersey.(China Acheru📀) pic.twitter.com/zLOKWq4Leh

— Collins Okinyo (@bedjosessien) September 12, 2018